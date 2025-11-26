اجتماع في طرابلس لمتابعة تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»

عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025–2030)، صباح اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025م، اجتماعها بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، برئاسة إبراهيم علي، رئيس اللجنة العليا.

وافتتح إبراهيم علي الاجتماع بكلمة شدّد فيها على أهمية تفعيل دور اللجنة واللجان الفرعية، والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات الدولية في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العامة.

وأكد على ضرورة العمل المشترك وتكاتف الجهود لخلق نموذج وطني فعّال في مكافحة الفساد، وتحقيق رؤية ليبيا المستقبلية في بناء مؤسسات قوية وخالية من الفساد.

وخلال الجلسة، تم استعراض ومناقشة مسودة الأنشطة المقترح تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2025م، والتي شملت محاور رئيسية مثل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد وغسل الأموال.

كما ناقش الأعضاء الخطوات القادمة للأنشطة المرتقبة لعام 2026م لضمان تحقيق الأهداف الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.

وتسعى اللجنة من خلال هذا الاجتماع إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية، التي تركز على تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، وترسيخ آليات الشفافية، والوقاية من الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.