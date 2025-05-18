اجتماع في ميناء طرابلس لبحث أزمة الوقود وضمان انسياب الإمدادات

عقد صباح اليوم في ميناء طرابلس البحري اجتماع موسّع ضمّ أعضاء من لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، إلى جانب مدير منفذ الميناء، ومدير إدارة الموانئ، وعدد من ممثلي شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتأمين إمدادات الغاز والبنزين وضمان تدفقها بشكل منتظم إلى مختلف المناطق.

وبحث الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والفنية المختصة، بهدف تأمين ناقلات الوقود وتوفير الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى تسريع عمليات التفريغ والتوزيع لضمان استقرار الوضع التمويني وتخفيف حدة الأزمة الراهنة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الوقود متوفر بكميات كافية، مشيرة إلى أن لجنة الأزمة تواصل متابعة عمليات التوزيع ميدانيًا، لضمان وصول المحروقات والغاز إلى كافة المحطات في مختلف أنحاء البلاد دون استثناء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة التحديات اللوجستية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل تزايد الضغط على مراكز التوزيع.