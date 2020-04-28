اجتماع لإدارة أزمة مكافحة كورونا

عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، ضم أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، بأن الاجتماع ناقش سير العمل الأمني في تنفيذ قرار حظر التجول والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في تنفيذه.

كما تم التطرق لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تعديل أحكام على قرار الحظر من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع إغلاق كافة الأماكن التي تشهد تجمعات، والإبقاء على المحال التجارية التي تمد المواطن بالسلع الأساسية، لحين اجتياز هذه المرحلة الراهنة.