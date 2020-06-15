اجتماع لإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء

دعا مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للشركة، لحضور الاجتماع العادي الأول لسنة 2020، يوم الأربعاء الـ1 من يوليو القادم، بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في إعلان الدعوة، أن الاجتماع سيُناقش بنود جدول الأعمال الآتية:

اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020م.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

ما يستجد من أعمال.

ولفتت الشركة إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يُؤجل إلى اليوم الذي يليه بذات الزمان والمكان.