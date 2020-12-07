اجتماع لإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي

عُقِد اليوم الاثنين، مقر مصلحة المطارات في العاصمة طرابلس، الإجتماع الثاني للجنة المُكلفة بدراسة العرض المقدم للمصلحة فيما يتعلق بإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، بحضور كافة أعضاءها من مصلحة المطارات ومطار مصراتة الدولي وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

ويتضمن المقترح تجهيز كافة مستندات العطاء للمشاريع المكملة لمحطة الركاب والمشكلة من طرف وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على مخاطبة الشركة المتقدمة بالعرض لتوضيح بعض المعلومات وتعديل عرضها وفق الملاحظات والتوصيات التي أثيرت من قِبل أعضاء اللجنة وعلى أن يتم عقد اجتماع لاحق لمراجعة ردود الشركة على ما ورد من استفسارات والتأكد من استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إعداد تقرير نهائي بنتائج أعمال اللجنة ليتم إحالته للعرض على وزير المواصلات.