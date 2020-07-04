اجتماع لإعداد هيكل تنظيمي موحد لمديريات الأمن ومراكز الشرطة

عُقد الـيـوم الـسبت، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، الاجتماع الأول بـناءً على قرار وزير الداخلية لإعداد الهـيكل التـنظيـمي الموحد لمديريات الأمن ومراكــز الشرطة.

وترأس الاجتماع مساعد وكيل الوزارة للشـؤون الأمنية رئيس اللجـنة عميدمحمد المداغي، وعضوية كل من عميد د. أسامة عويدان، وعميد ميلود الشتوي، وعميد رمضان برباش، وعميد د. فتحي عون، والمستشار المرغني الربع.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة وإعداد خطة مستقبلية للبناء التنظيمي الموحد لمديريات الأمن ومراكز الشرطة.

يُشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا، أكد في يونيو الماضي، أن الوزارة ستتابع تطوير مختلف أجهزتها وأقسامها، وقدرات كادرها البشري.

وقال الوزير إنهم مصممون على الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني في ليبيا.