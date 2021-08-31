اجتماع لاستعراض الدعاوى والأحكام الصادرة ضد أصول الدولة بالخارج

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج، اجتماعها الـ13 بديوان وزارة العدل في طرابلس، برئاسة وزيرة العدل رئيس اللجنة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وإبراهيم ابونوارة مقرر اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع جدول أعماله بدءً باعتماد المحضر السابق ومناقشة جدول أعماله الذي تضمن متابعة عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج وسُبل التعامل معها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية بالخارج.

وخلُص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والتي من شأنها حسن التعامل مع هذه الدعاوى والأحكام بما يضمن الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل