اجتماع لبحث التطورات في درنة وتنمية الجنوب

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود اعبيد.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع تركز حول تداعيات كارثة درنة، والجهود المبذولة لانتشال جتث الضحايا من قبل الفرق الفنية المتخصصة بالتعاون مع فرق الدول التي سخرت إمكانياتها لدعم ليبيا في محنتها.

واستعرض رئيس الحكومة مقترحات إعادة بناء المدينة، والمناطق المتضررة، وآليات دعم الآهالي لعودة الحياة فيها، والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسيا.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع في مدينة مرزق، والتأكيد على ضرورة إعادة الخدمات فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين السكان النازحين من العودة لإعمارها.

كما تطرق المجتمعون إلى مناطق الجنوب، التي تعاني من تدني الخدمات في عديد المجالات، والعمل على تذليلها.

وشدّد موسى الكوني ومسعود اعبيد، على ضرورة إستئناف المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب، وإقامة مشاريع تنموية فيه من أجل خلق تنمية مكانية تضمن استقراره، لينال حقه من ثروة البلاد إسوة بالمناطق الأخرى.