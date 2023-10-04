اجتماع لبحث تقديم الخدمات لمناطق الجنوب

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، رفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبه مسعود عبيد، الثلاثاء، اجتماعاً مع وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب، ونخبة من الخبراء والمستشارين عن مناطق الجنوب.

ويأتي الاجتماع لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات لمناطق الجنوب وسُبل تذليلها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع أهمية الجنوب باعتباره العمق الإستراتيجي للوطن، بالإضافة لمنح مناطق الجنوب الأولوية في استكمال المشاريع الخدمية وضرورة الاهتمام بالمرافق الخدمية والمؤسسات الأمنية في الجنوب لمساهمتها في تحقيق الاستقرار الذي يضمن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.