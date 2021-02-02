اجتماع لبحث تنفيذ مبادرة تنمية الزراعة في الجنوب

بحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تنفيذ مبادرة تنمية الزراعة في مناطق ومدن الجنوب الليبي.

جاء ذلك في اجتماع عقده عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، أمس الاثنين، مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، والوفد المرافق له المختص لدعم المبادرة الإيطالية لدعم الزراعة في الجنوب، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين عبر تطبيق زووم، وبحضور عدد من أعيان الجنوب وعمداء البلديات الواقع في نطاقها المشاريع الزراعية، والمختصين في مجال الزراعة.

وأشاد السفير الإيطالي، بالاهتمام الذي يوليه عضو المجلس بالمبادرة ولقائه بالمسئولين والمختصين في مجال الزراعة في إيطاليا من أجل تنفيذ المشروع الذي يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما قطاع الزراعة والمياه والطاقات المتجددة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض الخطط والبرامج التي تهدف لإحياء المشاريع الزراعية في الجنوب وتوعية المزارعين بترشيد استهلاك المياه لتحقيق جدوى اقتصادية تهدف وتسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المزارعين وتحقيق عوائد لدعم الاقتصاد الوطني.