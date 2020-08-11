اجتماع لبحث توزيع مخصصات وقود «الديزل» على المخابز

بحث المختصون بمكتب دعم القرار التابع لأمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، وضع آليات يتم من خلالها توزيع مخصصات وقود “الديزل”، المستخدم لتشغيل المخابز.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع مندوبي كل من شركات توزيع الوقود، شركة البريقة لتسويق النفط، رئيس النقابة العامة للمخابز، رئيس مكتب طرابلس لتوزيع الدقيق، رئيس قسم التسويق والأسعار بوزارة الاقتصاد، رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، عضو من لجنة أزمة الوقود.

وتم الاتفاق على تكليف لجنة أزمة الوقود بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي، والاقتصاد، ونقابة المخابز والبريقة وشركات التوزيع لتوفير الوقود للمخابز، وفقا للمناطق التي يتم تحديدها لكل شركة للمخابز التي سيتم تزويدها بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز، بحسب ما أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.