اجتماع لبحث سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة للجامعة العربية

عقدت لجنة سداد المساهمات، اجتماعها الرابع لمناقشة سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة لجامعة الدول العربية عن السنوات السابقة، وأوجه التعاون المشترك بينهما، ومشاركة ليبيا الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات المنعقدة تحت إشراف الجامعة، إلى جانب متابعة سداد المساهمات للجامعة عن العام 2024.

وذكر موقع حكومة الوحدة الوطنية أن مندوب ليبيا لدى الجامعة «عبدالمطلب ثابت» قدم في مشاركته عبر الدوائر المغلقة، تقريرا عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء والأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن تسوية متأخرات السنوات الماضية عن ليبيا لدى الجامعة، وعرضها على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب خلال سبتمبر القادم، إلى جانب المساهمات الفنية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة التي لديها أوجه تعاون مع الأمانات المعنية بالجامعة .

وتم الاتفاق، على التعاون بين المندوبية واللجنة، لاستكمال المناقشات اللازمة مع الجامعة لتسوية هذه الالتزامات وفق توجيهات رئيس الوزراء.

كما استعرضت اللجنة في بندها الثاني، الموقف العام لسداد المساهمات الليبية في المنظمات الدولية المختلفة عن العام 2024.

حيث أكد مقرر اللجنة إحالة الوزارات والمؤسسات مساهماتها عن العام الجاري، وفتح اعتمادها من اللجنة وفق البيانات المطلوبة.

وأكدت اللجنة، أن ملف سداد المساهمات الليبية يشهد تنظيما ومتابعة، وفق قرار رئيس الوزراء بالخصوص بشأن الأعوام 2022، 2023، 2024، إلى جانب العمل على سداد المتأخرات من خلال مناقشة المنظمات المختلفة في الجدولة والتخفيض، بمراعاة أوضاع الدولة خلال السنوات الماضية، والذي يتم العمل فيه مع مندوبيات ليبيا بالمنظمات المختلفة