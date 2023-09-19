اجتماع لبحث سُبل دعم المدن المنكوبة

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع دراسة سُبل دعم المدن المنكوبة في إطار المرجعيات القانونية الحاكمة للمرحلة، وبما يضمن وصول المخصصات المالية لمستحقيها في إطار عالي من الشفافية، التزاماً لتطلعات سكان هذه المدن التي عبروا عنها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي عزمه على الدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة المالية العليا وتحملها لمسؤولياتها في إطار دعم وثقة المجتمع الليبي والدولي بها.

بدوره عرض الدبيبة تقريراً مفصلاً عن نسبة إنجاز الحكومة وأجهزتها المختلفة لمقررات اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.

كما تم مناقشة بيان تفصيلي عن تواجد فرق الدعم الدولي على الأرض التي تقدمت به عدد من الدول الصديقة والشقيقة والعوائق وسُبل تذليلها.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة الوسائل الكفيلة بجبر الضرر، وحصر المتضررين والوقوف على احتياجاتهم وإجراء أعمال الصيانة والترميم للطرق والمدارس والمستشفيات، بما يكفل عودة الحياة في المناطق المتضررة وتأمين الظروف المعيشية اللائقة للسكان.