اجتماع لتعزيز التعاون بين حرس الحدود وبعثة «يوبام»

عُقِد بمقر ديوان جهاز حرس الحدود، اجتماع تقابلي، بحضور رئيس الجهاز اللواء محمد المرحاني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا “يوبام”، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

بحسب ما أفادت وزارة الداخلية، فإن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حرس الحدود وبعثة “يوبام”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون في مجال أمن وإدارة الحدود، بالإضافة إلى بحث الحلول الفنية لتجديد برج المراقبة “أبو الشرف” وتطوير غرفة العمليات بالقاطع الأمني الحدودي العسة، بهدف تحسين قدرات المراقبة وتعزيز الأمن على الحدود.