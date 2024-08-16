اجتماع لتنظيم جهود الاستجابة لتداعيات السيول في الجنوب الغربي

عقدت لجنة الطوارئ المشكلة بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الاستجابة لتداعيات هطول الأمطار وجريان السيول والأودية ببلديات (تهالا، غات، البركت والعوينات)، اجتماعا طارئا، مساء اليوم الجمعة، برئاسة وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة بدر الدين التومي، وبحضور أعضائها من المسؤولين بالقطاعات والجهات الحكومية المعنية بالاستجابة.

وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوضع ومتابعة مستجدات الأمور عن كثب وتنظيم وتنسيق جهود الاستجابة والإغاثة وتقديم الدعم وإدارة المعلومات حول الأضرار والتأثيرات الناتجة عن الفيضانات والسيول ببلديتي تهالة وغات والمناطق المجاورة لهما.

وتركز الاجتماع على تحديد أولويات الاستجابة وتوجيه الجهات التابعة لتنسيق وإدارة عمليات تقديم قوافل الإغاثة والمساعدات وإيصالها لمستحقيها الفعليين من السكان المتضررين.

وأكد الوزير في كلمة له خلال الاجتماع بأنه قد تم إرسال شحنات إغاثة تحتوي على (خيام وفرش، وأغطية، ومياه شرب، وأغذية جافة)، وغيرها من المستلزمات، مُشيرا إلى أن الشحنات قد شارفت أولاً بأول على الوصول إلى المناطق المتضررة.

وشدد التومي على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود كافة وعلى جميع الصعد من عمليات إنقاذ وإيواء للسكان المتضررين وتوفير ملاجئ مؤقتة لإيوائهم والعمل على تقديم الأغذية والمياه والرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب الإسراع في العمل على استعادة خدمات شبكتي الكهرباء والاتصالات.

يُشار إلى أن لجنة الطوارئ قد شُكلت برئاسة وزير الحكم المحلي وبعضوية كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية والتطوير، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير عام مركز طب الدعم والطوارئ ، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير عام مركز الاتصال المحلي 1415.