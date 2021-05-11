اجتماع لجامعة الدول العربية بشأن الاعتداءات في القدس

بدأت اليوم الثلاثاء، الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



ويأتي الاجتماع الطارئ بناء على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية خاصة المسجد الأقصى المبارك والمخططات للاستيلاء على منازل ويعقد

ويعقد الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب عبر تقنية الفيديو، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لإصدار موقف عربي حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الصهيونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى فورا.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة خلال الاجتماع، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته حيال الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقرارات الدولية.

من جانبه دعا مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية، إلى تحرك عاجل لحشد موقف دولي ضاغط على إسرائيل.