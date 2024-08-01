اجتماع لجنة تعويضات المباني المتضررة من الحرب في بلدية الرياينة

عقدت لجنة تعويضات المباني المتضررة من الحرب اجتماعًا، اليوم الخميس، في ديوان المجلس البلدي الرياينة بحضور رئيس اللجنة المركزية وأعضاء اللجنة، إلى جانب عميد البلدية ومجلس الحكماء والأعيان ومخاتير المحلات وبعض المتضررين.

جاء هذا الاجتماع بناءً على توجيهات وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، ووكيل الوزارة للمناطق المتضررة، بهدف تسوية مالية مع البلديات التي لديها رصيد في حساب الودائع والأمانات بالوزارة.

وخلال الاجتماع، تم الطلب من عميد البلدية التواصل مع المكاتب الهندسية المكلفة بحصر وتقدير الأضرار، للعمل على إحالة نتائج أعمالها بسرعة، كما تمت زيارة عدد من المنازل المتضررة لتقييم الوضع بشكل مباشر.