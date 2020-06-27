اجتماع لدعم الحملة الوطنية للأمن الغذائي

عُقِد بديوان مديرية أمن طرابلس اليوم السبت، اجتماع تقابلي ضم مدير أمن طرابلس عميد دكتور أسامة عويدان، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان البرباش، والعميد إسماعيل أبو جناح نائب رئيس جهاز الحرس البلدي، وأعضاء الحملة الوطنية للأمن الغذائي.

واستعرض مدير الأمن آلية عمل اللجنة الخاصة بالحملة الوطنية للأمن الغذائي داخل العاصمة، وكيفية استطاعة أن تُحدث فرقا بنشرها ثقافة الوعي الصحي والغذائي بين شرائح المجتمع،

ونقل مكتب الإعلام بالمديرية عن العميد عويدان قولهن إن نشاط الحملة سوف يشمل بلدية طرابلس الكبرى لينطلق لتغطية جميع ربوع ليبيا في المستقبل القريب.

من جانبه ثمن نائب رئيس جهاز الحرس البلدي دور اللجنة ووعد بدعمها بالإمكانيات للوقوف ضد من تسول له نفسه المساس بغذاء المواطن، وفق قوله.