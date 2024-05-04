اجتماع لصناديق الإيداع في المغرب وتونس وفرنسا وايطاليا لتوحيد الاستجابة للتحديات

عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي.

وحسب بيان صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب، تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق وتشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”.

وأوضح البيان أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع، فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين، وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة.

وأشار الصندوق إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.

وخلال الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، والابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية. وتم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية.