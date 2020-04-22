اجتماع لغرفة إدارة أزمة كورونا

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، اجتماع الغرفة الرئيسية لإدارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية، بحضور مساعد الوكيل للشؤون الأمنية، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف، ورئيس قوة العمليات الخاصة، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، ومدراء أمن “تاجوراء, طرابلس , الجفارة , جنزور”، ومعاون رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومعاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، ومساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش استعدادات الغرفة خلال شهر رمضان المبارك من خلال مناقشة الخطط الموضوعة من قِبل الغرفة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالدولة لضمان الحصول على نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة خلال هذا الشهر الكريم، للوقاية من هذا الوباء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها الغرفة لمتابعة آخر المستجدات والخطط الأمنية والصحية الموضوعة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.