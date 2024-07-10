اجتماع للجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية

عقدت اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية برئاسة رئيس اللجنة صالح الصادق وعدد من أعضاء اللجنة، اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء، بمقر الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه بمدينة طرابلس.

واستعرضت اللجنة عمل اللجان الفنية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت تأثيرات خفض الإمداد المائي من خط النهر على المناطق المتضررة بمدينة زليتن وملاحظة انخفاض منسوب المياه بمناطق الطفح.

ومن المقرر تقديم التقرير الفني النهائي الخاص بهذه القياسات في المدة القريبة القادمة، والتطرق إلى وضع مجاري الوديان بمدينة زليتن.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على مباشرة الأعمال المساحية والجيوتقنية لمنطقتي بئر الغنم ببلدية الزاوية الجنوب، ومنطقة أولاد أبوعائشة ببلدية “السبيعة” والتنسيق بشأن الزيارات الميدانية بهدف متابعة الأوضاع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة.