اجتماع للجنة وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

عُقِد اجتماع بمقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، ضم كل من رئيس الهيئة سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاتفاق على آلية يرشح من خلالها أعضاء الفريق الوطني من المؤسسات الرقابية، إلى جانب مناقشة بعض صلاحيات الفريق الوطني للإعداد الاستراتيجية لمكافحة الفساد.

وتناول الاجتماع مقترح تشكيل لجان مشتركة من المؤسسات الرقابية للعمل على متابعة بعض الملفات المشتركة بينها. وفي ختام الاجتماع اتفق الرؤساء على عقد اجتماع يضم مدراء الإدارات العامة بالأجهزة الرقابية خلال الأسبوع القادم.