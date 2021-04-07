اجتماع للسفارة الأمريكية مع مواطنيها المُقيمين في ليبيا

عقد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، بمشاركة مسؤولي الأقسام القنصلية والأمنية والتجارية في سفارة الولايات المتحدة، لقاءً افتراضيا عبر الانترنت مع أكثر من 160 مواطنًا أمريكيًا مقيمين في ليبيا.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، فقد كان الاجتماع فرصة لفريق السفارة لاطلاع المشاركين على عمل السفارة والخدمات القنصلية.

وتم خلال الاجتماع، الإجابة على أسئلة المواطنين الأمريكيين حول مجموعة من القضايا بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا، وبناء القدرات الديمقراطية، و برامج التبادل الثقافي والتعليمي.