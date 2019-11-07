اجتماع للمجلس الرئاسي لبحث عدد من الملفات

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا الخميس، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وبحضور النائب عبد السلام كاجمان، وعضوا المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

وعرض السراج في بداية الاجتماع نتائج جولته الخارجية خلال الفترة الماضية ومشاركته في مؤتمري أفريقيا – روسيا، وعدم الانحياز، وما أجراه من لقاءات على هامش القمتين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس الوضع العام في البلاد، حيث عرض السراج ملخصاً لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والمحاور.

كما بحث الاجتماع ملف النازحين من مناطق القتال، والإجراءات المُتخذة من قِبل اللجنة العليا لشؤون النازحين لتأمين احتياجاتهم.

هذا وبحث الاجتماع أيضًا ملف الخدمات العامة، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

على صعيد آخر جرى خلال الاجتماع تقييم للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية والمساعي المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر برلين الذي تستعد العاصمة الألمانية لاستضافته، والتحرك السياسي والدبلوماسي المطلوب في هذه المرحلة على ضوء تلك المواقف.