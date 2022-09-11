اجتماع لمتابعة إجراءات توفير الكتاب المدرسي

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، بحضور مديري مصلحة المرافق التعليمية والمركز الوطني للامتحانات، ومركز المناهج التعليمية.

وخُصِص الاجتماع لتقييم الإجراءات المتخذة من الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، والصعوبات التي واجهت الطلاب وملاحظات أولياء الأمور، ومتابعة خطوات الوزارة لبداية العام الدراسي 2022-2023، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وقدم وزير التربية والتعليم شرحا تفصيليا على الإجراءات التي اتخذها المركز الوطني للامتحانات، من حيث إعداد الأسئلة وتوزيع اللجان وسير العملية الامتحانية.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة عن شكره لكافة الأسر التربوية بالمدارس على جهودهم المبذولة لاستكمال العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية، مع ضرورة إعطاء الدرجة الكاملة للأسئلة التي وقع فيها خطأ أو غير واضحة، مؤكدا على ضرورة صرف مكافآت العاملين بلجان الامتحانات تقديرا لجهودهم.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة من مركز المناهج التعليمية ومصلحة المرافق التعليمية لتوفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية.

وأكد مدير مركز المناهج أن حوالي 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن الوزارة، وإجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد، مطمئنا بأن الكتاب المدرسي سيكون متوفرا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي، وفق قوله.