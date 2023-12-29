اجتماع لمتابعة الاستعدادات لانطلاق الانتخابات البلدية

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الخميس، اجتماعاً بديوان المفوضية في طرابلس، لمتابعة استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل.

وحضر الاجتماع عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد أقحيص، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفريق الدعم الدولي، وممثلي منظمة “ايفس” للنظم الانتخابية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الفنية لمرحلة التسجيل وآلية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني كإحدى اشتراطات التسجيل، كما تم عرض خطة التوعية الانتخابية المصاحبة لعملية تسجيل الناخبين.

وعلى هامش الاجتماع، قام رئيس وأعضاء المجلس بجولة تفقدية لمركز الاتصال والمساعدة اطلعوا خلالها على مستوى التحضيرات لافتتاح المركز مطلع يناير القادم.