اجتماع لمتابعة برنامج «خضار ليبيا» لغرس 100 مليون شجرة

في إطار تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “خضار ليبيا لغرس 100 مليون شجرة”، عُقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الوزراء، بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من رؤساء ومديري شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى خبراء في مجال الزراعة.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة البرنامج التنفيذي للمبادرة، الذي يستهدف زراعة 100 مليون شجرة في 60 موقعًا موزعا على أنحاء ليبيا بمساحة إجمالية تقدر بـ150 ألف هكتار، والتي تشمل محميات وغابات ومنتزهات ومشروعات زراعية، إضافة إلى المناطق النفطية”.

وتركز المبادرة على “زراعة أشجار مثمرة وأخرى للغابات، من بينها الفستق، والزيتون، والصنوبر، والخروب، والكازولينا”.

وأكدت جميع الشركات النفطية الأجنبية “المشاركة التزامها بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، في إطار شراكة فعالة بين الحكومة وقطاع النفط لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة”.

وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الفريق التنفيذي وممثلو المؤسسة الوطنية للنفط، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وخبراء زراعيون، ورؤساء ومديرو شركات النفط الأجنبية (توتال، وإيني، وريبسول، وغازبروم، وفنترسهال، و أو إم ڤي، وسنكور).