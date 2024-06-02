اجتماع لمتابعة تأمين السفارات والمنظمات الدولية في ليبيا

عقد رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا موسعاً بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة تنظيم العمل في تأمين السفارات والمنظمات الدولية العاملة داخل الدولة الليبية.

وحضر الاجتماع رئيس المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس هيئة أمن المنشآت والمرافق، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الأمن الدبلوماسي، ومستشار وزير الداخلية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن عدد من الملاحظات المتعلقة بتأمين السفارات والمنظمات الدولية، والتي تتطلب معالجتها التنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة دعم الجهود المبذولة لعودة السفارات للعمل من ليبيا، وتنظيم العمل الأمني باعتباره أحد الركائز الأساسية للمساهمة في عودتها مع وضع الضوابط اللازمة لمساعدة الأجهزة الأمنية في القيام بأعمالها.

وقدمت الأجهزة الأمنية عددا من البيانات والتقارير والتوصيات بشأن أداء الشركات الأمنية وتنظيم عملها، واتُّفق على تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الفرق الأمنية العاملة بالسفارات في كافة الجوانب وتقديم الدعم اللازم لها، والتعاون بين السفارات واللجنة المشكلة لتنظيم هذا الملف.