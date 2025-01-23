اجتماع لمتابعة تنفيذ مبادرة «1000 رائد لـ1000 مشروع»

عقد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة مدير عام المجلس الدكتور محمود الفطيسي، اجتماعا تحضيريا اليوم الخميس، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، وعدد من الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال، لمتابعة تنفيذ مبادرة “1000 رائد لـ1000 مشروع“.

وتهدف المبادرة، التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى “دعم وتمويل المشروعات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو والابتكار”.

وركز الاجتماع على “الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وتفعيل دور الحاضنات ومراكز ريادة الأعمال، وتبني منهجيات حديثة مستفادة من التجارب السابقة لضمان نجاح المبادرة”.

كما تم التأكيد على “أهمية التعاون لتوفير الدعم لرواد الأعمال، كما تسعى المبادرة إلى تمكين الشباب، من خلق فرص عمل مبتكرة، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر بشكل فعال ومستدام”.