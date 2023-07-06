اجتماع لمتابعة خطة الشركة العامة للكهرباء

عقدت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لقطاعي النفط والكهرباء، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وبحضور مديري الإدارات بالشركة ووزارتي التخطيط والمالية.

وناقش الاجتماع، الملاحظات الواردة في اجتماع مجلس شؤون الطاقة السادس، بشأن خطة الشركة العامة للكهرباء الثلاثية، والتركيز على المشروعات الجيدة التي تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة العامة.

وقدمت الشركة العامة للكهرباء، عرضًا ضوئيًا يوضح الجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذ محطة جنوب طرابلس، باعتبارها أحد المشروعات الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية، والتي ستضيف 1500 ميجاوات جديدة للشبكة.

وتم خلال الاجتماع، بحث خطة الترشيد المقترحة من الشركة من خلال انطلاق المرحلة الثانية لمشروع توريد وتركيب العدادات الذكية، والذي سيساهم في تقليل الاستهلاك واستقرار الشبكة.

هذا وجرى الاتفاق خلال الاجتماع، على مواصلة الاجتماعات لمتابعة خطة الشركة ومعالجة أي صعوبات تواجهها.