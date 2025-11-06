اجتماع لمتابعة خطوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة برئاسة وزير التخطيط

ترأس وزير التخطيط، محمد يوسف الزيداني، في الخامس من نوفمبر، اجتماعًا ضم نائب رئيس لجنة التنمية، ومنسقي فرق التنمية، ورؤساء الفرق المكلفة بمتابعة التقدم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

تم خلال الاجتماع مناقشة تأجيل تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لدولة ليبيا، الذي كان مُزمعًا عرضه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في العام المقبل، على أن يُقدَّم في عام 2027. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على دمج عملية متابعة الأهداف بحيث يتولى كل فريق متابعة مجموعة محددة من أهداف التنمية المستدامة.

كما تم التأكيد على أن الفرق ستتولى إعداد تقارير وطنية سنوية لقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف معالجة أي صعوبات تعيق التقدم المحقق في الأهداف السبعة عشر وضمان تحقيقها في الوقت المناسب.

ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنسيق الجهود بين الفرق المختلفة لضمان التقدم في مختلف المجالات.