اجتماع لمتابعة سير العمل في منصة «وافد» للعمالة الوافدة

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اجتماعاً موسعاً بمشاركة مصلحة الجوازات وجهاز المخابرات الليبية، بديوان الوزارة في طرابلس، وذلك لمتابعة سير العمل في منصة “وافد” التي تم تطويرها لتنظيم تصاريح العمل الإلكترونية للعمالة الوافدة.



وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقدم العمل في المنصة، وسبل تحسين آليات التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان اكتمال الربط بينها.

كما تم التطرق إلى أهمية إتمام الإجراءات بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سلاسة وفعالية العمل على المنصة.

واستمع الوزير إلى الملاحظات والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة في تنفيذ مهامها، مشدداً على ضرورة تنظيم العمل بالمنصة وضمان تقديم خدمات متميزة للمستخدمين، وأكد على أهمية متابعة سير العمل بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.