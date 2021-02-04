اجتماع لمتابعة عمل لجنة دمج «قوات الثوار»

عُقِد اليوم الخميس، بمقر مديرية أمن جنزور، اجتماع لجنة ضم المقاتلين، برئاسة رئيس اللجنة عمـيد عبد الناصر إلطيف، وبـحـضـور أعـضاء اللـجـنـة، ومـديـر الـمـعـهد الـعالـي لـضـبـاط وعــدد مـن قـادة الـمـحـاور.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سير عمل اللجنة والـنـتـائـج الـتـي تـوصـلـت إلـيـها فـيـما يـتـعلـق بـدمـج الـمـقاتـلـين فـي الـمؤسـسـات الأمـنـيـة.

وفي 25 يناير الماضي، انطلقت بالمعهد العالي للضباط بمنطقة العزيزية، أعمال الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين لوزارة الداخلية بناء على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تأهيلهم وإدماجهم بالمؤسسة الأمنية.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك، أن عدد من المقاتلين التحقوا بهذه الدورة التدريبية بعد استيفاء إجراءاتهم وإجراء المسح الخاص بفيروس كورونا لهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد التمام للمتدربين وإعطاءهم محاضرات عن نظم الداخلية ومن ثم توزيعهم بالمعهد.

وحضر انطلاق الدورة رئيس لجنة ضم المقاتلين عميد عبد الناصر الطيف، ومدير إدارة التدريب عميد د. فتحي عون، ومدير معهد العالي للضباط عميد خليفة العزابي، وعدد من قادة المحاور بالمناطق.