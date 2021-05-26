اجتماع لملتقى الحوار لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن انعقاد جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي لمدة يومين.

وحضر افتتاح الجلسة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس البعثة يان كوبيش، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية.

وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

ويأتي الاجتماع لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسوف يتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات.