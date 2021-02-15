اجتماع لمناقشة آليات عمل لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات المالية

ناقش رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، آليات عمل لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الاثنين، بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس.

وضم الاجتماع عن الهيئة كل من:

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مدير مكتب إقرارات الذمة المالية

رئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مدير مكتب التحري والمعلومات

مدير إدارة الشؤون القانونية

وعن وزارة المالية:

وزير المالية المفوض

رئيس لجنة ترشيد المرتبات

مستشار وزير المالية

وتم خلال الاجتماع مناقشة مرتبات الموظفين بالدولة، وآلية عمل لجنة ترشيد المرتبات، بالإضافة إلى آلية عمل الإفراجات المالية.