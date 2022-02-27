اجتماع لمناقشة آلية ترحيل الجالية الليبية في أوكرانيا

عُقِد مساء اليوم الأحد، اجتماع ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية مراد محمد، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي صالح خليفة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء الطاهر الباعور.

ويأتي الاجتماع بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية ترحيل الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا والتعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لترحيل المواطنين الليبين العالقين، للتواصل معهم والعمل على عودتهم بسلام لأرض الوطن.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق، تعليماته لوكلاء (الخارجية، المواصلات، الداخلية، الصحة، التعليم العالي والشؤون الخارجية بالديوان، والشؤون الإدارية والمالية بالخارجية)، بالعمل على عودة الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا وذلك بالتنسيق مع لجنة الترحيل المُشكلة من وزارة الخارجية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُوجه تعليماته لوكلاء (الخارجية، المواصلات، الداخلية، الصحة، التعليم العالي والشؤون الخارجية بالديوان، والشؤون الإدارية والمالية بالخارجية)، بالعمل على عودة الجالية الليبية المقيمة في #أوكرانيا وذلك بالتنسيق مع لجنة الترحيل المُشكلة من وزارة الخارجية. pic.twitter.com/KEXv6Jbl0B — عين ليبيا (@EanLibya) February 26, 2022

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف عبد الغني حميدان، إنّ ترحيل الأفراد والأسر من الجالية الليبية في أوكرانيا مستمر، والعدد المحتجز كبير.

واستغرب حميدان في تصريحات صحفية، تعليمات السفير الليبي في أوكرانيا بالتوجه مباشرة إلى السفارة في ظل وجود حظر كلي بدأ أمس السبت وينتهي مساء غد الاثنين.

وأفاد حميدان بوجود عائلتان بحاجة إلى مساعدة، إحداهما لا تملك بنزينا، والأخرى لم تتمكن من المغادرة، والقصف متواصل بشكل مكثف، مشيرا إلى أنّ أفراد الجالية الليبية يواصلون جهودهم لتأمين خروج كل الليبيين.

وأشار حميدان إلى استمرار العمل على إخراج العائلات عن طريق أوديسا، ومن وصلوا إلى مقر السفارة غادروا عبر الحافلات من السفارة التشيكية.

وتابع نائب رئيس الجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف أنّ لديهم تواصل مع 250 شخصا في مجموعة على واتساب من الجالية الليبية، والبعض منهم بعائلاتهم في أوكرانيا ولم يرحلوا بعد.