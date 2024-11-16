اجتماع لمناقشة آلية ترميم المباني التاريخية والآيلة للسقوط

أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الوحدة الوطنية، أنه تم اليوم السبت، عقد اجتماع في مقر شركة مجموعة اليقين القابضة، ضمّ ممثلين عن المؤسسات المعنية بالمعالم السياحية والمباني التاريخية والآيلة للسقوط في ليبيا، بهدف وضع آلية عمل مشترك بين كافة الجهات المعنية، لإعداد الدراسات اللازمة لترميم وصيانة واستثمار المباني التاريخية والآيلة للسقوط في قلب مدينة طرابلس.

وجاء انعقاد هذا الاجتماع في إطار مبادرة “عودة الحياة” التي أطلقها دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وقد ناقش الحضور السبل المثلى لتحقيق هذه الأهداف وإعادة الرونق لهذه المباني التاريخية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان لشؤون المناطق المتضررة، عبد المولى اعظومة بتكليف من وزير الإسكان والتعمير السيد أبوبكر الغاوي.

شارك في الاجتماع كلٌّ من وزير السياحة والصناعات التقليدية، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس، ومدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز إدارة المدن التاريخية، ومدير إدارة التسويق والاستثمار بجهاز إدارة المدن التاريخية، ومدير عام مصرف الاستثمار العربي الإسلامي.

كما شهد الاجتماع مداخلة قيّمة عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) من غرفة التجارة الإيطالية، تركزت حول سبل ترميم وصيانة المباني التاريخية والآيلة للسقوط.

وجاء انعقاد هذا الاجتماع في إطار مبادرة “عودة الحياة” التي أطلقها دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بهدف وضع آلية عمل مشترك بين كافة الجهات المعنية، لإعداد الدراسات اللازمة لترميم وصيانة واستثمار المباني التاريخية والآيلة للسقوط في قلب مدينة طرابلس. وقد ناقش الحضور السبل المثلى لتحقيق هذه الأهداف وإعادة الرونق لهذه المباني التاريخية.