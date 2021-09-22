اجتماع لمناقشة آلية عمل المخابز في طرابلس

عقد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة وزارة الاقتصاد والحرس البلدي طرابلس ونقابة الخبازين، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع أصحاب المخابز ومندوبي نقابة الخبازين بالمخابز عن طرابلس الكبرى.

وترأس الاجتماع رئيس وحدة الرقابة سوق الجمعة ومندوب عن وزارة الاقتصاد ومعاون مدير مديرية فرع طرابلس للحرس البلدي، ونقيب خبازين ليبيا.

وناقش الاجتماع آلية عمل المخابز من حيث ضرورة الالتزام والتقيد بالمواصفات الليبية الواجب توفرها لإنتاج خبز وخبيز صحي وسليم حفاظا على صحة المستهلك.

واتفق الحضور على منح مهلة مدتها 25 يوم كمساحة لتصحيح الوضع داخل المخابز وإلا سيتم معاقبة المخالفين وفقا للقوانين المعمول بها أبرزها سحب الترخيص وحرمان النقابة لأصحاب المخابز من مخصصاتهم.

واختُتِم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الحرص على إنتاج الغذاء اليومي (الخبز) لما فيه من أهمية داخلة في حياة المواطن اليومية.