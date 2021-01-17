اجتماع لمناقشة آلية متابعة المخابز وسعر رغيف الخبز

عُقِد اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بالشركة العامة للمطاحن والأعلاف في العاصمة طرابلس، اجتماع برئاسة مدير فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس عقيد رمزي هدية.

وضم الاجتماع كل من:

مدير عام شركة المطاحن والأعلاف

مركز الرقابة على الأغدية والأدوية

جهاز الأمن الداخلي

الجرائم الاقتصادية

الوكلاء المعتمدين لشركة المطاحن الأعلاف

عدد من المطاحن الخاصة

عدد من أصحاب المخابز

وتناول الاجتماع آلية متابعة المخابز وسعر رغيف الخبز “التوصيات والمخرجات التي تم الاتفاق عليها” بِشأن عدم زيادة سعر رغيف الخبز والعمل بقرار وزارة الاقتصاد والصناعة رقم 1 لسنة 2020.

كما تم الاتفاق على دعم شركة المطاحن والأعلاف من قِبل شركات المطاحن الخاصة لحين توريد مادة الدقيق.

من جانبه أكد مدير فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس بأن المراكز والوحدات والنقاط على هبة الاستعداد لتنفيذ أي قرارات تصدر من الجهات ذات العلاقة بالخصوص.

من جهتها أعلنت النقابة العامة للمخابز استئناف العمل وتشغيل المخابز.

وأشارت النقابة في بيان، إلى أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومكتب دعم القرار بمجلس الوزراء لمناقشة استقرار الأسعار في غضون شهر.