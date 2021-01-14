اجتماع لمناقشة أسباب زيادة سعر رغيف الخبز

عُقِد اليوم الخميس، اجتماع ضم كل من أعضاء عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومدير عام شركة المطاحن والأعلاف، ومدير جهاز الحرس البلدي طرابلس، وأعضاء عن نقابة الخبازين.

وتناول الاجتماع مناقشة سبب زيادة سعر رغيف الخبز مؤخرا الذي أوضح فيه مدير عام المطاحن والأعلاف عدم علاقته بزيادة سعره وعدم قيامه بأي أجراء من شأنه رفع سعر رغيف الخبز، مضيفا أنه إن وجدت زيادة من قبلهم في سعر الدقيق المخصص للمخابز تكون زيادة نسبية لا تؤدي لأي ارتفاع بسعر رغيف الخبز لما هو عليه الآن، وفق قوله.

من جانبهم اتفق أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والحرس البلدي على نقاط بناءً على مخرجات هذا الاجتماع بأن يرجع سعر رغيف الخبز لما هو عليه وأن يتم مخالفة أي مخبز يعارض ذلك في شأن زيادة السعر، بحسب ما ذكر المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفي سياقٍ ذي صلة، حذرت بلدية طرابلس المركز أصحاب المخابز داخل النطاق الإداري للبلدية بأنها ستتابع بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد رقم (1) لسنة 2020 بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.

وتوعدت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للضوابط المنصوص عليها في القرار المشار إليه.

يُشار إلى أن بعض المخابز قد رفعت سعر رغيف الخبز بحيث يصبح الدينار الواحد لا يشتري سوى 3 أرغفة متذرعين بارتفاع سعر الدقيق وهو ما لم يثبت فعلا.