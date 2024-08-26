اجتماع لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع ممثلين عن مصلحة الجوازات والجنسية وجهاز المخابرات الليبية والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويأتي الاجتماع لمناقشة آلية ربط تصاريح العمل الإلكترونية مع منظومة التأشيرة الإلكترونية، واعتبارها المرحلة الثانية من المشروع الرقمي لمنصة “وافد”.

وأكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية أن تصاريح العمل للأجانب أصبحت منذ 17 يوليو الماضي، تمنح من خلال منصة وافد الإلكترونية، والتي سيتم ربطها بمنصة التأشيرة الإلكترونية لتصبح منح التصاريح والتأشيرات للعمال إلكترونية.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الآلية التقنية المتبعة من قبل وزارة العمل وجهاز المخابرات ومصلحة الجوازات بشأن منح تصريح العمل الإلكتروني وتأشيرة العمل الإلكترونية والتأكد من سلامتها الفنية والقانونية لبدء العمل بها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تسوية أوضاع العمال المتواجدين بالأراضي الليبية، دون الحصول على تصريح عمل وتأشيرة دخول، وإصدار الإقامة من قبل مصلحة الجوازات، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارة العمل ومصلحة الجوازات وجهاز المخابرات بشأن معالجة هذا الملف.