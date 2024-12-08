اجتماع لمناقشة الأضرار الناجمة عن السيول في بني وليد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا مع المجلس البلدي بني وليد ولجنة الأزمة والطوارئ.

وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسمية، فقد ناقش الاجتماع الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت المدينة، وسبل معالجة تداعياتها على المرافق العامة والبنية التحتية.

وأصدر الدبيبة تعليماته باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت تكليف الجهات المختصة بإجراء أعمال الصيانة للمدارس المتضررة لضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وتكليف مصلحة الطرق والجسور وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالعمل الفوري على صيانة الجسور التي تعرضت لأضرار جراء السيول.

كما وجه الدبيبة، وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر الأضرار وتوفير الاحتياجات اللازمة لسكان المدينة المتضررين، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف معاناة المواطنين.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف، ووزراء المواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والسياحة المكلف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية.