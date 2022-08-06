اجتماع لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جدري القرود

عُقِد اليوم الخميس، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، اجتماع ضم مدير عام المركز الدكتور حيدر السائح، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية الدكتور زكريا الختال، ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، ومدير مكتب التعاون الفني واللجنة العلمية بالمركز، وبعض مدراء الإدارات والمكاتب العاملة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأفاد المركز بأن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد والتأهب لمواجهة مرض جدري القرود، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القرود يشكل قلقا عالميًا.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات الاحترازيّة والوقائية في المنافذ الحدودية، والتأكد من جهوزية المختبرات وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، وكذلك تم وضع خطة استباقيّة لمواجهة مرض جدري القرود من أجل سلامة المجتمع.