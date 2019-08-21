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اجتماع لمناقشة العراقيل الداخلية التي تُواجه وزارة المالية بحكومة الوفاق

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 20:47
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عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعًا الأربعاء، مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع تركز على مناقشة العراقيل الداخلية التي تواجه وزارة المالية ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لها.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ومدير إدارة الشؤون المالية والمراقب المالي بوزارة الداخلية ومدير أمن سرت، ووكيل وزارة المالية وعدد من مدراء الادارات ورؤوساء مكاتب وزارة المالية.

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كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذالت الاهتمام المشترك.

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