اجتماع لمناقشة شُّح المياه في مناطق الجنوب الليبي

ناقشت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، شح المياه في مناطق الجنوب الليبي.

جاء ذلك في اجتماع لوزير الموارد المائية طارق بوفليقة، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس،مع حسن ابوبكر عمر عضو مجلس النواب، وعبد الستار على موسى عميد بلدية الغريفة، وعبد السلام إبراهيم شنقنة عميد بلدية تراغن، ومسعود عمر إبراهيم مندوب بلدية أدري، وحسن مصطفى الشريف مندوب بلدية الغريفة

وتم خلال الاجتماع مناقشة ما يعانيه الجنوب الليبي من شح في المياه وطفح مياه الصرف الصحي،بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تناول الاجتماع المشاريع المقترحة لعام 2021م والتي ستساهم في رفع المعاناة علي كاهل المواطنين، بالإضافة إلى العمل على تذليل الصعاب أمام مكاتب الشركه العامة للمياه والصرف الصحي أمام ما تعانيه من نقص في الإمكانيات ومواد التشغيل.