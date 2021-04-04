اجتماع لمناقشة صرف منحة الزوجة والأبناء

عُقِد اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم كل من ابوبكر الجفال وكيل وزارة المالية لشؤون الديوان، والدكتور عبد الرؤوف البيباص رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات، رفقة مدير قواعد البيانات بالهيئة، والمهندس صلاح بلاعو مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية. ونائب مدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزين ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمصرف، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية.

ويأتي الاجتماع بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة وفاء ابوبكر الكيلاني، بحسب ما أفاد المكتب الأعلامي بالوزارة.

كما عُقِد الاجتماع تنفيذا لكتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص صرف منحة الزوجة والأبناء والتدابير المطلوبة لاختيار فئات الصرف وتحديدها حسب جهوزية البيانات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المصرفية والمستندات المطلوبة بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف ليبيا المركزي والبحث عن أنسب وأسرع الحلول لتنفيذها.