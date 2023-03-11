اجتماع لمناقشة فتح وجهات جديدة للطيران الليبي

عُقِد اجتماع بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، لمناقشة فتح وجهات جديدة للطيران الليبي إلى الدول الآسيوية.

وترأس الاجتماع مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي نوري فاضل الكاسح، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة إبراهيم عبد الكريم إلياس، وعضو مجلس الإدارة لشركة الخطوط الجوية الليبية ومدير مكتب التعاون الدولي في مصلحة الطيران المدني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة ومدير المكتب القانوني وإدارة القانون الدولي والمعاهدات بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع متابعة تفعيل الاتفاقيات الليبية المبرمة مع الدول الآسيوية في مجالات الطيران.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الآسيوية في مجال الطيران وأنجع السبل لتفعيلها والمعوقات التي تواجهها، بما يحقق الرؤية المستقبلية لفتح وجهات جديدة للطيران الليبي إلى الدول الآسيوية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لشركة الخطوط الجوية الليبية على فيسبوك.