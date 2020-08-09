اجتماع لمناقشة مستجدات تأمين محطات الكهرباء

عُقِد اجتماع اليوم الأحد، بين القوة المشتركة بإمرة العميد ركن الفيتوري غريبيل، مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء.

وأفاد المركز الإعلامي بالقوة، بأن الاجتماع بحث إمكانية إيكال مهام حماية محطات التحكم والتشغيل للشرطه الكهربائية، وذلك بعد الانتهاء من تأمين أكثر من 40 محطة، وتدخل القوة المشتركه عند اللزوم فقط.

وتم مناقشة نقل العمل الأساسي للقوة المشتركة لحماية الأعمال الميدانية في صيانة شبكات نقل التيار وخطوط الضغط العالي ومحطات التوليد المعطوبة والمدمرة نتيجة العدوان على العاصمه و ضواحيها.

وحث آمر القوة المشتركه العميد غريبيل المسؤولين بالشركه العامه للكهرباء ببذل الجهد والتقيد بضوابط العمل والإسراع بالحلول التي تخفف معاناة المواطن،

من جانبهم رحب الحضور عن الشركة العامة للكهرباء بكافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل الفنيين.

