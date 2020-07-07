اجتماع لمناقشة مكافحة التسلل والتهريب البحري

عُقِد اليوم الثلاثاء، بمسرح الكشاف في العاصمة طرابلس، الاجتماع الثالث للإدارة العامة لأمن السواحل، برئاسة مدير الإدارة عميد محمد النويصري، وبحضور رؤساء المكاتب والفروع والأقسام والوحدات التابعة للإدارة وأمراء الزواق البحرية.

وافتُتِح الاجتماع بكلمة ترحيب من مدير الإدارة أثنى من خلالها على الجهود المبذولة من المكاتب والفروع في عمليات مكافحة الهجرة والبحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل والمجاهرة بالأمن.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن لاجتماع ناقش الخطة الأمنية لوحدات مكافحة التسلل والتهريب البحري وآلية التنسيق العمل المشترك بين مكتب العمليات البحرية ومكتب الموانئ والمرافئ والفروع، من حيث تسيير الدوريات البحرية وتفعيل أقسام الموافقات والتراخيص البحرية حسب الاختصاصات المعقودة للإدارة العامة لأمن السواحل.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى ضرورة تأهيل كوادر الإدارة من خلال وضع برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع إدارة التدريب.

هذا وأكد مدير الإدارة على أهمية الالتزام بالضبط والربط وإتباع والالتزام بالأوامر المستديمة، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية.