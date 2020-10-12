اجتماع لوزاراتي المالية والتخطيط بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2021

عُقد أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة التخطيط في العاصمة طرابلس، بحضور وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، ووزير التخطيط المفوض، ووكيل وزارة التخطيط وعدد من مدراء الإدارات بالوزارتين.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية، بأن الاجتماع يأتي في إطار توحيد الرؤى حول شكل ومضمون الموازنة العامة للعام المالي2021م.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع الموازنة العامة للعام 2021م ، للأبواب الأول والثاني والرابع.

كما تم مناقشة الباب الثالث بشيء من التفصيل والاستماع لوجهة نظر وزارة التخطيط في تقديرات هذا الباب.

وتم الاتفاق على استكمال التواصل خلال هذا الاسبوع لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الموازنة العامة .